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  • SPK'dan Doğan Holding, SASA ve Yünsa'nın sermaye artırımına onay

SPK'dan Doğan Holding, SASA ve Yünsa'nın sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu; Doğan Holding, Yünsa ve SASA'nın sermaye artırım taleplerini onayladı.

28 Temmuz 2023 | 09:50
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SPK'dan Doğan Holding, SASA ve Yünsa'nın sermaye artırımına onay

SPK haftalık bültenine göre, kurul Doğan Şirketler Grubu Holding'in 57 bin 803 lira, SASA Polyester Sanayi'nin 2 milyon 582 bin 311 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret'in 30 milyon 840 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, İstanbul Faktoring'in 50 milyon lira, Eko Faktoring'in 175 milyon lira, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret'in 400 milyon lira, Koç Fiat Kredi Finansman'ın 790 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Yünsa'nın bedelsizi onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 30,84 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 29,16 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 60 milyon TL'ye çıkacak.

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