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SPK'dan tahvil ihracı iddiasına yalanlama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulmasının söz konusu olmadığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

17 Mart 2024 | 00:16
SPK'dan tahvil ihracı iddiasına yalanlama

SPK'nin açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarının 'SPK, şirketlerin tahvil ihracını durdurdu' yönündeki paylaşımları üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulması söz konusu olmayıp, iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kurulun, şirketlerin ihtiyaçları ve taleplerini göz önüne alarak başvuru dosyalarını sonuçlandırdığı aktarılan açıklamada, son iki haftada 7 şirketin toplamda 200 milyon avro, 515 milyon dolar ve 5,7 milyar TL tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesinin onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "Şirketlerin borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler Kurulumuzun haftalık bültenlerinde (https://spk.gov.tr/spk-bultenleri/2024-yili-spk-bultenleri) ve Kurulumuzun sosyal medya hesaplarında (https://x.com/spkgovtr) paylaşılmaktadır." denildi.

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