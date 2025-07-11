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Spotify, Türkiye'den çekilecek mi?

Rekabet Kurulu, dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında inceleme başlattığını açıklamıştı. The Times'ın haberine göre ise Spotify yetkilileri Türkiye'den çekilmek de dahil çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.

11 Temmuz 2025 | 16:14
Spotify, Türkiye'den çekilecek mi?

Rekabet Kurumunun internet sitesinde 4 Temmuz'da yer alan duyuruda Spotify hakkında inceleme başlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada "İncelemede temel itibarıyla; SPOTIFY’ın, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştıran ve/veya lisans ilişkisi kapsamında çeşitli muhataplara ödediği telif ücretlerinin dağılımını etkileyen eylemleri ve platformda yer alan sanatçılar ve içerik üreticileri arasında başta platformda görünürlük olmak üzere çeşitli yönlerden ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u  ihlal edip etmediği detaylı bir şekilde değerlendirilecektir" denilmişti.

Rekabet'in inceleme kararı sonra Spotify platformu tarafından da bir açıklama yapılarak, inceleme kapsamında işbirliği yaptıkları, süreci aktif olarak anlamaya çalıştıkları ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacakları belirtilmişti. 

İNGİLİZ THE TIMES'IN İDDİASI

Bu gelişmelerin ardından Spotify'la ilgili bugün yeni bir iddia geldi. İngiliz The Times'ın haberine göre şirket kaynakları, kullanıcılarının sansürlenmesine hazırlıklı olmadıklarını; Türk yetkililerle iş birliği yapmaya çalıştıklarını, ancak pazardaki operasyonlarını duraklatmak ya da Türkiye’den tamamen çekilmek dahil tüm senaryoları değerlendirdiklerini söyledi.

Spotify, 2013 yılından bu yana Türkiye'de hizmet veriyor. 
 

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