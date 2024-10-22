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SunExpress 400 kabin memuru alacak: Kimler başvurabilir?

Türk Hava Yolları ve Lufthansanın ortak kuruluşu SunExpress, 400 kabin memuru alımı için ilan açtı. Başvuru için aranan şartlar açıklandı. İşte detaylar...

22 Ekim 2024 | 11:51
Son Güncellenme: 22 Ekim 2024 | 11:51
SunExpress 400 kabin memuru alacak: Kimler başvurabilir?

SunExpress tarafından verilen ilanda, şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere kabin memuru kadrosuna alım yapılacağı belirtildi.

İlanda, 30 yılı aşan tecrübesi ve 1700'den fazla çalışanıyla vatandaşlara hizmet veren şirketin kabin memuru olmak isteyenlere çağrı yaptığı aktarılarak, başvuru için aranan şartlara yer verildi: 

Kimler başvurabilir?

  • İlanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve pasaportuna sahip, 18-40 yaş aralığında, en az lise mezunu diplomasına sahip olanların, iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilenlerin başvurabileceği kaydedildi.
  • Başvuru yapacak kişilerin boy ve kilo kriterlerini karşılamasının da aranan şartlar arasında yer aldığı bildirildi.
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Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
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