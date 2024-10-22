SunExpress 400 kabin memuru alacak: Kimler başvurabilir?

SunExpress tarafından verilen ilanda, şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere kabin memuru kadrosuna alım yapılacağı belirtildi.

İlanda, 30 yılı aşan tecrübesi ve 1700'den fazla çalışanıyla vatandaşlara hizmet veren şirketin kabin memuru olmak isteyenlere çağrı yaptığı aktarılarak, başvuru için aranan şartlara yer verildi:

Kimler başvurabilir?