"Takipçim kadar çöp topluyorum" akımı büyük ilgi gördü

Mezitli ilçesinde yaşayan ve çevre temizliği yaptığı anlara ilişkin görüntüleri "takipçim kadar çöp topluyorum" kampanyası adı altında hesabında paylaşarak 500 binden fazla takipçiye ulaşan Kayretli, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla etkinlik organize etti.

Davultepe Mahallesi'ndeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda buluşan çocuklar, Kayretli ile çevre temizliği yaptı.

Ailelerin de destek verdiği etkinlikte çocuklar, ağaçlık alandaki atıkları toplayıp çöp kutularına attı.

Aras Kayretli, gazetecilere, çevre kirliliği ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla annesi Başak Gizdaş'ın desteğiyle bir sosyal medya uygulamasında hesap açtığını söyledi.

Güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Kayretli, "Bugün arkadaşlarımla çevremizi temizledik. Onlara çevremizin daha çok temiz tutulması gerektiğini göstermeye çalıştık." dedi.

Anne Gizdaş da doğanın korunması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımıza doğa sevgisi aşılamaya çalıştık. Bugün maalesef ölü caretta caretta yavruları gördük. Bu durum karşısında çok üzüldük. Çocuklar da etkilendi." diye konuştu. AA