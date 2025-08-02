ARA
DOLAR
40,46
0,13%
DOLAR
EURO
47,47
-0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4444,53
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
10596,42
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • "Takipçim kadar çöp topluyorum" akımı büyük ilgi gördü

"Takipçim kadar çöp topluyorum" akımı büyük ilgi gördü

bMersin'de sosyal medya hesabındanaşlattığı "takipçim kadar çöp topluyorum" kampanyasıyla binlerce kişiye ulaşan 11 yaşındaki Aras Kayretli, çocuklarla ağaçlık alanda temizlik yaptı.

02 Ağustos 2025 | 11:54
"Takipçim kadar çöp topluyorum" akımı büyük ilgi gördü

Mezitli ilçesinde yaşayan ve çevre temizliği yaptığı anlara ilişkin görüntüleri "takipçim kadar çöp topluyorum" kampanyası adı altında hesabında paylaşarak 500 binden fazla takipçiye ulaşan Kayretli, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla etkinlik organize etti.

Davultepe Mahallesi'ndeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda buluşan çocuklar, Kayretli ile çevre temizliği yaptı.

Ailelerin de destek verdiği etkinlikte çocuklar, ağaçlık alandaki atıkları toplayıp çöp kutularına attı.

Aras Kayretli, gazetecilere, çevre kirliliği ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla annesi Başak Gizdaş'ın desteğiyle bir sosyal medya uygulamasında hesap açtığını söyledi.

Güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Kayretli, "Bugün arkadaşlarımla çevremizi temizledik. Onlara çevremizin daha çok temiz tutulması gerektiğini göstermeye çalıştık." dedi.

Anne Gizdaş da doğanın korunması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımıza doğa sevgisi aşılamaya çalıştık. Bugün maalesef ölü caretta caretta yavruları gördük. Bu durum karşısında çok üzüldük. Çocuklar da etkilendi." diye konuştu. AA

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL