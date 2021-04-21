Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), şubatta yıllık bazda yüzde 19,60, aylık bazda yüzde 1,40 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,40, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,60, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,57 yükseldi.

Ana gruplar itibarıyla şubatta bir önceki aya göre, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,41 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 19,16, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 22,33 değer kazandı.

Alt gruplar

Yıllık en fazla artış yüzde 36,21 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 29,42 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar), yüzde 29 ile makine bakım masrafları izledi. Buna karşılık, şubatta geçen yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 2,59 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 7,43 ile enerji ve yağlar, yüzde 9,02 ile veteriner harcamaları oldu.

Aylık en fazla artış ise yüzde 5,96 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü.

Bir önceki aya göre, en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,33 ile veteriner harcamaları, yüzde 1,97 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 0,14 ile enerji ve yağlar, yüzde 0,43 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,27 ile makine bakım masrafları ve yüzde 0,24 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.