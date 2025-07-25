Tatil için gitti, iş fikriyle döndü: Yılda 100 ton üretiyor

Ürünleri perakende olarak satışa sunduklarını anlatan Oğuzhan, yerli ürün olmasından dolayı fazla rağbet gördüğüne dikkati çekti. Fazla gelen ürünleri de manav arkadaşlarına verdiğini dile getiren Oğuzhan, "Şu an depolamaya gerek yok, çıkan ürün günlük tüketilmektedir. Vatandaşlarımızın gelip seralarımızı görmelerini istiyorum. Herkesin de bu seralardan yapmasını arzu ediyorum. Ailesine ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyorum. Burada 5 çalışanımız var, aile olarak da biz yardım ediyoruz." diye konuştu.