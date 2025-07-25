Ünlü milyarder hep kullandığı 9 iş tavsiyesini anlatıyor

Branson'un 4. prensibi de şöyle: Annem bunu bana küçükken öğretti ve o zamandan beri bende yer etti. Konuşmaktan çok dinlemek, yeni fikirleri kavramanın ve nabzı tutmanın en iyi yolu. Çalışanlarınızı ve müşterilerinizi dinlemezseniz gerçek geri bildirim alamazsınız. Bu hem iyiyi hem kötüyü dinlemek anlamına geliyor. Aynı zamanda insanlara güvendiğinizi ve değer verdiğinizi gösteren basit bir saygı göstergesidir. Ayrıca iyi bir lider ve iyi bir insan olmak için de çok önemli. Peki bunu nasıl mı yapıyorum? Yolculardan ve mürettebattan geri bildirim almak için Virgin Atlantic ve Virgin Australia uçuşlarında konuşulanlara dikkat kesiliyorum. Necker’da arka planda oturup her konuşmacıdan notlar alıyorum.

Branson'un diğer tavsiyeleri de şöyle: