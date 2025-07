Ünlü milyarder hep kullandığı 9 iş tavsiyesini anlatıyor

Etrafınıza bir daire çizerek başlayın. Dairenizin içindeki her şeyin yolunda gittiğinden emin olun. İş yaşam dengeniz uyumlu mu? Sağlıklı yaşıyor musunuz? Kendinize güvendiğinizde, daireyi sevdiklerinizi de içerecek şekilde genişletin. Onlar başarılı olduğunda, daha büyük resmi düşünmeye başlayın ve başkalarına yardım etmek için elinizden geleni yapın. Büyüdükçe, şehrinizin etrafına daha büyük bir daire çizin. Sonra ülkenizde, dünyada ve hatta belki de evrende olumlu bir etki yaratmaya çalışın. Çalıştığım her yeni iş veya proje için daire teorisini kullanıyorum. Bunun iyi bir örneği Virgin Limited Edition’ın yaptıkları. Her tesiste yerel ekipleri çalıştırıyorlar ve onlara gerçekten iyi bakıyorlar. Güney Afrika’da Pride & Purpose ve Fas’ta Eve Branson Vakfı gibi tabandan gelen topluluk girişimleri yaratıyorlar veya destekliyorlar. Daha sonra sürdürülebilirlik çabaları, tasarım tercihleri ve tedarikçileri aracılığıyla daha büyük resme bakıyorlar.