ARA
Bist 100
8009,24
-0,46%
Bist 100
Dolar/TL
28,8272
0,1587%
Dolar/TL
Euro/TL
31,4304
-0,0604%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0903
-0,0806%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1855,61
0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TBMM 250 personeli kurayla işe alacak! TBMM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

TBMM 250 personeli kurayla işe alacak! TBMM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Sürekli işçi kadrosuna yapılacak alım için mülakat uygulanmayacak, 22-27 Kasım'da başvuruların alınmasının ardından kura çekimi 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

22 Kasım 2023 | 12:02
Son Güncellenme: 22 Kasım 2023 | 12:12
0
TBMM 250 personeli kurayla işe alacak! TBMM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Mecliste sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

Meclisin personel ihtiyacını karşılamak üzere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde 250 personel alımı yapılacak.

Sürekli işçi kadrolarına müracaat etmek isteyen adayların başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından bugünden itibaren alınmaya başlanacak, başvuru süreci 27 Kasım'da sona erecek.

TBMM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 

Personel alımına ilişkin detaylara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. Kura çekimi 12 Aralık'ta yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1855,61 0,31%
  • ALTIN ONS 2002,14 0,15%
  • BIST 100 8009,24 -0,46%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8272 0,1587%
  • EURO/TURK LIRASI 31,4304 -0,0604%
  • EURO/USD 1,0903 -0,0806%
  • INGILIZ STERLINI 1,2534 -0,01875%
  • JAPON YENI 148,759 0,246%
  • KANADA DOLARI 1,37022 0,02774%
  • RUS RUBLESI 88,205 0,0681%
Günün En Çok Okunanları
Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı mesajı
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı mesajı
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti
OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti
İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl öne çekildi
İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl öne çekildi
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 yeni kadro
GERİ
İLERİ
Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı mesajı
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı mesajı
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti
İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl öne çekildi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL