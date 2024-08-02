ARA
DOLAR
33,18
0,23%
DOLAR
EURO
35,87
0,19%
EURO
GRAM ALTIN
2628,26
0,93%
GRAM ALTIN
BIST 100
10630,89
-1,55%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TCMB, 3. Enflasyon Raporu'nu 8 Ağustos'ta Ankara'da açıklayacak

TCMB, 3. Enflasyon Raporu'nu 8 Ağustos'ta Ankara'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 8 Ağustos'ta Ankara'da açıklayacak.

02 Ağustos 2024 | 11:02
TCMB, 3. Enflasyon Raporu'nu 8 Ağustos'ta Ankara'da açıklayacak

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-III'ün tanıtımı amacıyla 8 Ağustos saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2628,26 0,93%
  • ALTIN ONS 2463,46 0,7%
  • BIST 100 10630,89 -1,55%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,072 -0,197%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38739 -0,00865%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,86 0,1549%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,1844 0,2301%
  • EURO/DOLAR 1,0809 0,1561%
  • EURO/TURK LIRASI 35,8682 0,185%
  • STERLIN/DOLAR 1,27233 -0,12756%
Borsa Haberleri
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
SPK'den bedelli onayı alan 2 şirket
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
Hitit Bilgisayar'dan (HTTBT) bedelsiz kararı
Amazon, Apple, Intel: Teknoloji devleri bilanço açıkladı
TSKB'den 2. çeyrek rakamları için açıklama var
New York borsası düşüşle kapandı, Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybetti
Borsada perşembe günü 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
SPK'den bedelli onayı alan 2 şirket
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
Hitit Bilgisayar'dan (HTTBT) bedelsiz kararı
Amazon, Apple, Intel: Teknoloji devleri bilanço açıkladı
TSKB'den 2. çeyrek rakamları için açıklama var
New York borsası düşüşle kapandı, Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybetti
Borsada perşembe günü 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL