ARA
DOLAR
33,50
0,01%
DOLAR
EURO
36,60
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
2618,03
0,09%
GRAM ALTIN
BIST 100
9907,38
-1,89%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Temmuzda ihracatını en fazla artırdığı ülke Birleşik Krallık oldu

Temmuzda ihracatını en fazla artırdığı ülke Birleşik Krallık oldu

Türkiye'nin, geçen ay (temmuz) değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke Birleşik Krallık olurken bu ülkeye yapılan dış satım 1,2 milyar doları aştı.

10 Ağustos 2024 | 12:57
Temmuzda ihracatını en fazla artırdığı ülke Birleşik Krallık oldu

Küresel ekonomiye ilişkin sıkıntıların devam etmesine karşın, Türk ürünlerine dünyanın dört bir yanından talep geliyor.

Türkiye, en büyük pazarı Avrupa'ya ihracatında tam yol ilerlemeye devam ederken ihracat artışında geçen ay zirvede Birleşik Krallık yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin geçen ay değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Türkiye'nin temmuz ayında bu ülkeye dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre 348,3 milyon dolar artış gösterdi.

İhracat artışında, Birleşik Krallık'ı, 275,6 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 255,2 milyon dolarla ABD, 148,5 milyon dolarla Mısır, 144,8 milyon dolarla Irak takip etti.

Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne 705,9 milyon dolarlık, ABD'ye 1,2 milyar dolarlık, Mısır'a 327,8 milyon dolarlık, Irak'a 858,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Birleşik Krallık 2. oldu

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler, Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak olarak sıralandı.

Temmuz ayında Almanya'ya 1,6 milyar dolarlık, Birleşik Krallık'a 1,3 milyar dolarlık, İtalya'ya 967,2 milyon dolarlık, Irak'a 858,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Otomotiv sektörü, temmuz ayında 458,1 milyon dolarla Birleşik Krallık'a en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Bu ülkeye, elektrik ve elektronik sektörü 155,9 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 136 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 87 milyon dolarlık, çelik sektörü 49,8 milyon dolarlık ürün satışı yaptı.

En fazla ihracat İstanbul'dan

Temmuz ayında İngiltere'ye en fazla ihracatı 477,4 milyon dolarla İstanbullu şirketler yaptı.

İstanbul'u, 238,9 milyon dolarla Kocaeli, 95,3 milyon dolarla Sakarya, 91,5 milyon dolarla Bursa, 72,7 milyon dolarla İzmir izledi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2618,03 0,09%
  • ALTIN ONS 2431,11 0,16%
  • BIST 100 9907,38 -1,89%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,63 -0,398%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37295 -0,02658%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,6 2,1536%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,495 0,0107%
  • EURO/DOLAR 1,0915 -0,0316%
  • EURO/TURK LIRASI 36,603 0,0108%
  • STERLIN/DOLAR 1,2757 0,06275%
Borsa Haberleri
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.08.2024)
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Sasa Polyester (SASA) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Türk Hava Yolları (THYAO) Temmuz ayı rakamlarını duyurdu
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
SASA'ya bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
SPK'den dün bedelsiz onayı alan 4 şirket ve oranları
Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama
Global Menkul Değerler'e (GLBMD) bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
Hedef Holding (HEDEF) AŞ'ye bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
Coca-Cola'ya (CCOLA) bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
GERİ
İLERİ
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.08.2024)
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Sasa Polyester (SASA) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Türk Hava Yolları (THYAO) Temmuz ayı rakamlarını duyurdu
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
SASA'ya bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
SPK'den dün bedelsiz onayı alan 4 şirket ve oranları
Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama
Global Menkul Değerler'e (GLBMD) bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
Hedef Holding (HEDEF) AŞ'ye bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
Coca-Cola'ya (CCOLA) bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL