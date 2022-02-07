Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın, Twitter paylaşımlarıyla ilgili ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan mahkeme celbi aldığını bildirdi.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla‘nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı zorunlu bildirimde, şirketin 16 Kasım 2021’de SEC’ten, Tesla’nın yönetim süreçleri ve SEC ile yapılan bir anlaşmaya uyumu hakkında bilgi talep eden bir mahkeme celbi aldığı belirtildi.

Tesla, 2018’de açılan bir dava sonucu SEC ile anlaşma yaparak Elon Musk’ın şirket hakkında önemli bilgiler içeren Twitter paylaşımlarının şirket avukatlarınca önceden incelenmesini kabul etmişti.

Söz konusu mahkeme celbinin geliş tarihinin, Musk’ın Twitter takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satıp satmamayı sorduğu 6 Kasım 2021’den sonra olması dikkati çekti.