Dünyanın göze Ukrayna’da… Ülkede Rus birlikleri ve Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor, açıklamlar peş peşe geliyor. Teyit edilmemiş çok sayıda bilgi var. Londra merkezli The Economist ise ‘Rus kuvvetleri Kiev’e ilerliyor’ başlıklı analizinde özetle şu iddia, haber ve yorumları paylaşıyor:

“Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı Perşembe günü şafaktan önce başladı, birçok kişi yıldırım savaşı bekliyordu. 150.000’den fazla Rus askeri Ukrayna sınırında bekletildi; Belarus’ta savaş uçakları toplandı; paraşütçüler hazırdı. Yine de birçok yönden, savaşın ilk iki günü daha az bunaltıcı oldu.

Rusya, Ukrayna’nın hava kuvvetlerini karada yok etmedi; Çatışmanın ilk günü boyunca uçaklar havada görüldü. Ukraynalı askerler, Batı’dan temin edilen tanksavar silahlarını iyi kullandılar ve çok sayıda zırhlı aracı etkisiz hale getirdiler.

Rusya önemli ilerlemeler kaydetti. Kuvvetleri, Dinyeper nehri üzerindeki stratejik bir şehir olan Kherson çevresinde şiddetli çatışmalarla güneyde derin saldırılar yaptı. Ayrıca doğuda Kharkiv’i kuşattılar ve Kiev’in yaklaşık 200 km doğusundaki Konotop’u aldılar.

Yine de, Kremlin’in umduğundan daha yavaş ilerliyordu. CNA’dan Michael Kofman “Görünüşe göre Rus kuvvetleri daha hızlı bir askeri çöküşü ve daha kolay kazanımlar bekliyor gibiydi” diyor. İngiliz savunma istihbaratı, Rusya’nın “planlanan 1. Gün askeri hedeflerine” ulaşmasının pek olası olmadığını söyledi ve “Ukrayna kuvvetlerinin Rusya’nın ilerlemesinin tüm eksenlerinde şiddetli bir direniş sergilediğini” kaydetti. İngiltere ayrıca 450 Rus kaybı olduğunu tahmin ediyordu; Ukrayna’nın silahlı kuvvetleri binlerce kişi talep etti, ancak bu pek olası görünmüyor. Rusya’nın Kiev yakınlarındaki bir havaalanını helikopter saldırısıyla ele geçirme çabası, Ukrayna’nın tesisi hızla geri almasıyla başarılı olmadı. Birkaç kez el değiştirdiği sanılıyor. Bir kaynak, Ukrayna’nın pisti yok etmesine rağmen, şimdi Rusların eline geçtiğini söylüyor.

‘ÖDÜLÜN KİEV OLDUĞU AÇIK’

Ödülün Kiev olduğu açık. R usya, Belarus’tan başkente, başkentin hem doğusu hem de batısındaki birkaç eksende bir kıskaç hareketiyle yaklaştı. Hepsi başarılı olmadı. Dinyeper’in doğusunda ve Kiev’in 130 km kuzeydoğusundaki Çernihiv’de düzenlenen bir saldırının suya düştüğü düşünülüyor. İngiltere, Kiev’e giden Rus kuvvetlerinin “topluluğunun” şehir merkezinden 50 km’den fazla uzakta kaldığını söylüyor.

usya, Belarus’tan başkente, başkentin hem doğusu hem de batısındaki birkaç eksende bir kıskaç hareketiyle yaklaştı. Hepsi başarılı olmadı. Dinyeper’in doğusunda ve Kiev’in 130 km kuzeydoğusundaki Çernihiv’de düzenlenen bir saldırının suya düştüğü düşünülüyor. İngiltere, Kiev’e giden Rus kuvvetlerinin “topluluğunun” şehir merkezinden 50 km’den fazla uzakta kaldığını söylüyor. Bazı ileri kuvvetler oraya ulaştı. Sabahın ortasında, Ukrayna silahlı kuvvetleri, düşmanın Kiev’in kuzeybatı bölgesi Obolon’a ulaştığı konusunda uyardı ve sakinlere birlik hareketleriyle ilgili raporları iletmelerini ve Molotof kokteylleriyle “işgalciyi etkisiz hale getirmelerini” söyledi. Rusların ilerlemesini yavaşlatmak için şehrin etrafındaki köprüler havaya uçuruldu.

Bazı analistler şehrin geleceği konusunda karamsar. Rochan Consulting’den Konrad Muzyka , “Şu anda durum vahim görünüyor” dedi. Başkent düşerse, “beklenti, savaşan tüm Ukrayna birimlerinin teslim olması ve askeri operasyonların sona ermesidir. Bu çatışma herkesin beklediğinden daha kısa olabilir.” Diğer analistleri ise bu durumdan daha az emin.

, “Şu anda durum vahim görünüyor” dedi. Başkent düşerse, “beklenti, savaşan tüm Ukrayna birimlerinin teslim olması ve askeri operasyonların sona ermesidir. Bu çatışma herkesin beklediğinden daha kısa olabilir.” Diğer analistleri ise bu durumdan daha az emin. Bir hafta önce, düşünce kuruluşu Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü, son aylarda Rus istihbaratı ve özel kuvvetler personelinin Kiev’e önemli ölçüde nüfuz ettiğini açıklayan bir rapor yayınladı. Bu raporun ortak yazarlarından biri olan Nick Reynolds, bunların, onları izleyen Ukrayna güvenlik servisleri tarafından etkinleştirilip etkinleştirilmediğini veya etkisiz hale getirilip getirilmediğini görmek için yakından izlediğini söylüyor. Rus köşe yazarları stratejik bölgeleri ele geçirip uzun süre elinde tutamasalar da, dışarıdan yaklaşan tankların -oraya vardıklarında- ve içerideki yıkımın “ikili tehdidi” hükümeti zayıflatabilir.

RUS ASKERİ DOKTRİNİ

The Economist’in analizinde “Rus (Sovyet gibi) askeri doktrini, ağır kuvvetlerin yedekte tutulduğu çok sayıda kuvvet “kademesi” talep ediyor” diyor.

diyor. Batılı bir yetkiliye göre Rusya, Ukrayna sınırında topladığı 110 taburdan sadece 60’ına yakın taktik grubu harekete geçirmiş olabilir.

Analiz şöyle devam ediyor: “Siber veya elektronik savaş veya insansız hava araçları çok az kullanıldı. Bazı yetkililer, bunların Rus eksiklikleri nedeniyle kullanılmadığını öne sürüyor; diğerleri sadece yedekte tutulduklarından şüpheleniyor”

Analize göre Rusya’nın bir aşamada hava üstünlüğü kazanması muhtemel. Bu, Ukrayna ordusunun kuvvetleri yoğunlaştırmasını ve rezervleri zayıf noktalara taşımasını zorlaştıracak, çünkü kuvvet yığınları havadan vurulabilir.

Analiz şöyle devam ediyor: Bu, Rusya için işin kolay olacağı anlamına gelmiyor. Batılı yetkili, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin şehirlerde yoğunlaşarak onlara daha güçlü bir savunma pozisyonu sağladığını söylüyor. Gökyüzüne hakim olsa bile, şehir savaşı hem Ruslar hem de Ukraynalılar için zor ve maliyetli olurdu. Rusya gerektiğinde ayrım gözetmeksizin güç kullanımına karşı olmasa da temkinli olmak için sebepleri olabilir.

Çeçenya lideri Ramzan Kadirov’un yakın tarihli bir sosyal medya videosunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin Rus mevkidaşı Vladimir Putin’den özür dilemesini talep ettiği video, destek sağlamaya fazlasıyla hazır olduğunu öne sürdü. “Rusya büyük olasılıkla çok sayıda Ukraynalı zayiatın uzun vadeli bir siyasi çözüme ulaşmayı zorlaştıracağını” düşündü.

25 Şubat’ta Putin, Ukrayna silahlı kuvvetlerini hükümeti devirmeye ve Kremlin ile müzakere etmeye çağırdı. “Sizinle anlaşmamız bu uyuşturucu bağımlısı ve neo-Nazi çetesiyle anlaşmaktan daha kolay olacak gibi görünüyor” dedi. Ukraynalı generallerin cezbedildiğine dair çok az işaret vardı”

Analiz şu soruyla tamamlanıyor: “Ukraynalılar direnmeye devam ederse ve şehirlerde bir ayaklanma başlatırsa Rusya ne yapmaya istekli olur?

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