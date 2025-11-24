THY'den Güney Avrupa'ya bilet kampanyası var

ARA
Türk Hava Yolları (THY) Türkiye'den Güney Avrupa'ya seyahat edecek misafirlerine uygun fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.


Türk Hava Yolları, Türkiye'den Güney Avrupa destinasyonlarına seyahat edecek yolcularına cazip fiyatlarla uçuş seçenekleri sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava yolları misafirleri, 24 Kasım-30 Kasım 2025 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 12 Ocak 2026-18 Mart 2026 tarihleri arasında Atina ve Selanik'e 129 USD; Torino, Bari, Napoli, Katanya'ya 189 USD; Roma, Milano, Venedik, Bolonya, Malta, Lyon, Marsilya, Nice, Toulouse, Bordo'ya 199 USD; Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 209 USD; Paris, Lizbon ve Porto'ya ise 219 USD'den başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

