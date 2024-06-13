THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan "Take-Off Cadet" ilanı kapsamında bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu, 1 Ocak 1994 ila 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan kişiler THY ailesine katılmak için başvuru yapabilecek. ​​​​​​​

İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar 2 yıl eğitim alacak. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, hedefleri doğrultusunda çalışan sayısını artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Bolat, "2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle birlikte yapacağımız işe alımlarla 85 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

THY'nin sitesinde iş ilanıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

Genel Koşullar

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

• En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.

*Lisans eğitimi bitirme süresi 5 yılı geçmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 6 yıldır.)

• 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,

• Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

• Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

• Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

• Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

• Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak,

• Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,

• Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)

Yabancı Dil (İngilizce) Koşulu

• Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek

TOEFL (IBT): 60 (speaking : min.18)

IELTS (Akademik veya Genel): 6 (speaking : min.6)

PTE (Akademik): 46 (speaking : min.46)

Sağlık Koşulları

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak. (Seçme süreçlerinde başarılı olan adayların, işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından kendi imkanları ile sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve alınan raporu THY AO İş Sağlığı Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir. SHGM yetkili kurumdan alınmış olumlu rapor olsa bile, THY A.O kendi iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkikler isteyerek veya ek sağlık koşullarına bağlı olarak adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.) Adaylar Türk Hava Yolları sağlık muayenesi esnasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadırlar. Adaylar işe başladıktan sonra tıbbi özgeçmişinde beyan etmediği hastalık tanısı tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Başvurular nasıl yapılacak?

• İlana internet üzerinden başvurmaları gerekiyor. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecek.

• Adayların e-devlet üzerinden alacakları Transkript (Not dökümü) ile başvuru yapması gerekiyor.

• E-devlet üzerinden Adli Sicil Arşiv Kaydı belgesi alınırken kurum türü alanı “Resmi” olarak, belgenin neden verileceği alanı ise “Diğer” seçilerek alınması gerekiyor.

• Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar Psikometrik test değerlendirmelerine davet edilecek. Dil belgesi bulunmayan adaylar THY AO tarafından gerçekleştirilecek online İngilizce testine davet edilecek.

• Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde işe alım süreci tamamlanacak.

Duyurulan alım ilanına başvurmak ve diğer açık pozisyonları görmek için "kariyer.thy.com" adresi ziyaret edilebilir.