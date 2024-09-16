THY'nin kara listesinde kaç kişi var?

İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağının seferi öncesi kabin ekibine hakaretler yağdıran bir yolcu uçaktan indirilmiş ve THY tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmişti.

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Uçuş güvenliği hepimizin önceliğidir. Uçuş güvenliğini tehdit eden ,ekiplerimize sözlü veya fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz Bu şekilde, listede 440 kişi bulunmaktadır"