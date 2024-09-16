THY uçağındaki o yolcuya para cezası ve kara liste

İstanbul-Londra seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında seferi öncesi kabin ekibine hakaretler eden yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. İdari para cezası kesilen B.G. isimli yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, önceki gün THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcunun uçaktan indirilerek hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, D11 körüğünde kalkış yapacak olan Londra uçağında sorun çıkaran yolcu B.G. için pilot tarafından Kuraldışı Yolcu Formu düzenlendiği ve bu kişinin uçuşa kabul edilmediği kaydedildi.

Zorluk çıkaran B.G'nin, kademeli olarak artan oranda zor kullanılarak kelepçelendiği ve uçaktan indirildiği belirtilen açıklamada, "19.50'de B Pieri engelli geçiş noktasında çevreye rahatsızlık vermeye devam ettiğinden, Kabahatler Kanunu 37. Maddeden (Çevreye Rahatsızlık Vermek) idari para cezası uygulanarak liman dışına çıkarılmış. Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen şahsın ailesi ile irtibata geçilmiş, limanımıza gelen bir yakınına teslim edilerek gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından "Beklenen son…" başlığıyla kabin ekibine zorluk çıkan yolcu B.G'nin havalimanından çıkarıldığı anların güvenlik kamera görüntüsünü paylaştı.

KARA LİSTEYE EKLENDİ

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, dün icra edilen İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün, "14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir." ifadelerini kullandı.