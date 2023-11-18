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  • THY ve PEGASUS iptal olan seferler listesi nasıl sorgulanır? (18-19 Kasım)

THY ve PEGASUS iptal olan seferler listesi nasıl sorgulanır? (18-19 Kasım)

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarınki 154, Pegasus Hava Yolları ise toplam 82 seferini iptal etti. Peki, THY ve Pegasus'un iptal olan seferler hangileri? İptal edilen seferler listesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar:

18 Kasım 2023 | 19:45
Son Güncellenme: 18 Kasım 2023 | 20:04
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THY ve PEGASUS iptal olan seferler listesi nasıl sorgulanır? (18-19 Kasım)

​THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, iptal edilen sefer sayılarına yer verilerek, "18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18 Kasım tarihli 9 sefer, 19 Kasım tarihli 23 seferimiz; İstanbul Havalimanı'nda ise 18 Kasım tarihli 40 sefer, 19 Kasım tarihli toplam 82 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Böylece THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu.

THY İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ SORGULAMA

Peki, THY'nin iptal olan seferleri hangileri? THY'nin sitesinde bu konuda şu bilgilendirme yer alıyor: İstanbul’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle, 18 - 19 Kasım 2023 tarihli İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir.  Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz. Uçuş durumu sorgulamak için tıklayın

PEGASUS İPTAL OLAN SEFERLER

Pegasus Hava Yollarından yapılan açıklamada ise bugün 44, yarın ise 38 olmak üzere toplam 82 seferin iptal edildiği belirtildi.

İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların, Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz gerçekleştirebileceği bildirildi.

PEGASUS'TA İPTAL OLAN SEFERLER HANGİLERİ?

Pegasus sosyal medya hesabından şu bilgilendirmeyi yaptı:

  • İptal olan seferleriniz için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://flypgs.com/bilet-islemleri ve Pegasus Mobil Uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayımız artabilir. Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz.
  • Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı sefer sayısı azaltılmıştır. Bu karar doğrultusunda belirtilen uçuşlarımız iptal edilmiştir. Güncel iptal seferlerimizi link’ten kontrol edebilirsiniz: İptal edilen seferler için tıklayın

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK? (19-25 KASIM)

Meteoroloji yeni haftanın hava tahminin de paylaştı. Açıklamada şu bilgi verildi: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde yağışla birlikte azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği ancak Salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.


 

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