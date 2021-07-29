Türk Hava Yolları (THY), yangın bölgelerine (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan vatandaşlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdıklarını duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

Biletleme tarihi 29 Temmuz öncesi olan yolcular, 6 Ağustos’a kadar ücretsiz değişiklik ve iade hakkından yararlanabilecek.