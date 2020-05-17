19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak THY İstanbul’dan Samsun’a özel uçuş bir gerçekleştirecek. Bu özel uçuş için adınıza hatıra bilet almak mümkün. Peki, THY’nin 19 Mayıs özel uçuşu için hatıra bilet nereden, nasıl alınıyor? İşte THY’den 19 Mayıs özel uçuşu için yapılan açıklama ve hatıra bilet uygulamasının detayları:

SEFER SAYISI TK1919 OLACAK

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020’de İstanbul’dan Samsun’a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.

HATIRA BİLET NEREDEN ALINIYOR?

THY söz konusu uçuş için farklı bilet tasarımlarının olduğu bir hatıra bilet çalışması da hazırladı. THY’nin bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyenlar “www.tarihiyolculuk.com” adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren “#TarihiYolculuk ve #TK1919” etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

19 MAYIS UÇUŞU İÇİN HATIRA BİLET NASIL ALINIYOR

THY 19 Mayıs özel uçuşu için hatıra bileti www.tarihiyolculuk.com adresinden hazırlayabilirsiniz.

THY’nin ilgili sayfasında özel uçuş için “19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı yere, Samsun’a uçuyoruz. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz. Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım” ifadeleri yer alıyor.

Sitede ad soyad kısmını doldurup bu bölümün altında yer alan kişisel verilerin korunması kanunu alanını işaretleyerek biletler hazırlanıyor.