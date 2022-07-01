Türkiye, Orta Asya ve Ortadoğu’yu kapsayan bölgenin en büyük tıbbi cihaz şirketlerinden biri olan Bıçakçılar, yılda yaklaşık 230 milyon cihaz üretiyor.

Beş yıl içinde ise üretim hacmini ikiye katlamayı planlıyor. Geçen yılı 40 milyon dolar ciro ile kapatan şirketin bu yılki hedefi ise yüzde 15 büyüme.

Geçen yıl itibarıyla yaklaşık 445 milyar dolar hacme ulaşan global tıbbi cihaz pazarının 2027 yılına kadar 625 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor.

Pazarın 2022 ile 2027 arasında yüzde 5,4 oranında büyümesi bekleniyor. Türkiye’de ise son on yılda hızla büyüyen pazar, 2 milyar dolarlık hacme ulaşmış durumda.

Son on yılda istikrarlı bir şekilde her yıl yaklaşık yüzde 5 – 10 oranında büyüyen sektörün ihracat rakamının ise 600 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Sektörde 450’si orta ve büyük ölçekli olmak üzere 6 binden fazla firma faaliyet gösteriyor. 63 yıllık bir geçmişe sahip olan Bıçakçılar da onlardan biri.

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