Ticaret Bakanlığı açıkladı: Kooperatiflere kredi desteği verilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kooperatiflerin finansmana erişimini kolaylaştırmanın ve üretim kapasitelerini artırmanın amaçlandığı bildirildi.

Bu kapsamda Bakanlık gözetiminde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) arasında bir protokole imza atıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu protokol kapsamında toplam 4,5 milyar liralık kredi hacmi, kooperatiflerimizin kullanımına sunulacaktır. Uygulamaya alınan bu destek sistemiyle kooperatiflerimizin finansal yükünün hafifletilmesi, sürdürülebilir büyüme ve yatırım kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik somut ve önemli bir adım"

Açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesinin, kooperatifçiliğin küresel ölçekte önemini ortaya koyduğu, bu süreçte Türkiye'de kooperatifçiliğin daha güçlü ve bütüncül bir perspektif kazandığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "2025-2029 dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda finansman mekanizmalarının geliştirilmesinin, stratejik öncelikler arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, "TESKOMB ve KGF işbirliğiyle imzalanan bu protokol, söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik somut ve önemli bir adımdır. Destek sistemi ilk aşamada tarım satış ile kadın girişimi, üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri yanı sıra üretim ve pazarlama ile küçük sanat kooperatifleri için finansman imkanı sunmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Sürdürülebilir ekonomik katkı oluşturulacak"

Program kapsamında, avantajlı finansman maliyeti oranları, yüzde 80'e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkanı sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece kooperatiflerimizin üretim, yatırım ve nakit akışı süreçleri desteklenerek sürdürülebilir ekonomik katkı oluşturulması amaçlanmaktadır. Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri, tarım satış kooperatifleri birlikleri için 800 milyon lira, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri için 25 milyon lira, üretim ve pazarlama kooperatifleri ile küçük sanat kooperatifleri için 1 milyon lira olarak belirlenmiştir.

Kooperatifler, üretim, tedarik ve pazarlama süreçlerindeki etkin rolleriyle ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan önemli ekonomik aktörlerdir. Bakanlık olarak kooperatifçilik sisteminin geliştirilmesini stratejik bir öncelik olarak görmekteyiz. Finansmana erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda çözüm odaklı uygulamaları hayata geçirmeye ve kooperatiflerimizin yanında kararlılıkla yer almaya devam edeceğiz."