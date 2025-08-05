TL'in reel değeri temmuzda da geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı, reel efektif döviz kuru endeksi gelişmelerini yayımladı.

TCMB verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,66 puan azalarak 69,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,36 puan azalarak 91,92’ye geriledi.

Açıklamaya göre REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE’deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklandı.

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,95 ve yüzde 3,65 oranında değer kazandı.

TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,06 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 1,73 oranında arttı.