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TL'nin reel değeri nisanda geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0,63 puan azalarak 58,94'e geriledi.

04 Mayıs 2023 | 15:12
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TL'nin reel değeri nisanda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 0,63 puan azalarak 58,94'e indi. Endeks, martta 59,57 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,31 puan azalışla 90,40'tan 90,09'a geriledi.

Türk lirasının değeri, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,03 puan, Yİ-ÜFE bazında 9,96 puan arttı.da bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,03 puan, Yİ-ÜFE bazında 9,96 puan arttı.

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