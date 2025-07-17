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TMSF'den Hakmar ve Tatbak açıklaması var

TMSF'nin açıklamasına göre Hakmar ve Tatbak tedarikçilerine ödeme yapılmaya başlandı.

17 Temmuz 2025 | 10:29
TMSF'den Hakmar ve Tatbak açıklaması var

Açıklamaya göre mahkeme TMSF’yi kayyım olarak görevlendirdikten sonra banka hesaplarındaki blokeler kalktı. Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak’ta yaklaşık 2 bin tedarikçiye ödeme yapılmaya başlandı.

Açıklamaya göre TMSF’nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirilmesinin ardından atanan yönetim kurulu, mahkeme kararı ile şirketlerin banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılmasını sağladı. 

Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak’ta yaklaşık 2 bin tedarikçiye ödeme yapılmaya başlandı. 

Yeni yöneticiler, şirketlerin ticari faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini ve herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeksizin mal tedarikine ve ödemelere başlandığını ifade etti.

Toplam 907 şubesi, yaklaşık 7 bin 700 çalışanı ve 2 bin tedarikçisi bulunan üç şirketin faaliyetleri, TMSF'nin oluşturduğu yeni yönetim kurulu eliyle sürdürülüyor. 

Açıklamada "TMSF kayyımlık yaptığı şirketleri hem operasyonel açıdan istikrara kavuşturup piyasaya güven tesis ediyor" bilgisi paylaşılıyor.

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