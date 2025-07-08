TOBB duyurdu, Nefes Kredisi başvuruları başladı: Hangi bankalarda var?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi başvurularının bugün itibariyle başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. TOBB Nefes Kredisi başvuruları için ise belirlenen bankaların Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinin olduğu açıklandı.

Yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"TOBB Nefes Kredisi için sadece Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvurabilirsiniz. Bu bankalar dışında herhangi bir internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılamaz. Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, TOBB Nefes Kredisi ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

TOBB NEFES KREDİSİ HAKKINDA

TOBB daha önce Nefes Kredisi ile ilgili şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi’ne başvurabilir. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

KREDİ LİMİTİ

TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak.

ÖDEME KOŞULLARI

Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

KREDİYİ HANGİ BANKALAR VERECEK

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir.