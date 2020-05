TOKİ Başkanlığı tarafından koronavirüs salgını sonrasında açıklanan yeni kura takvimine göre kuralar devam ediyor. Bugün TOKİ Adana projesinde konutlar sahiplerini bulacak. Ev sahibi olma umudu ile başvuru yapanlar heyecanla kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

TOKİ ADANA SARIÇAM AKKUYU KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün itibari ile TOKİ Adana Akkuyu ’daki 560 tane 2+1 ve 240 tane 3+1 olmak üzere toplam 800 konut için saat 10:00’da kura çekilişi gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları çekilişin ardından E-devletten ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

TOKİ PARA İADELERİ NASIL YAPILACAK?

Kuraya katılan vatandaşlar ev sahibi olamamaları durumunda başvuru bedellerini geri alıyor. İşte bu aşamada bankalarda oluşacak kalabalık nedeniyle kuralara ara verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden geri alacak. Halkbank üzerinden başvuru yapanların ise hesaplarına EFT yapılacak. Vatandaşlar 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırmıştı.

KONUTLAR NE KADAR SÜREDE BİTECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemişti.

Kurum, “(Konutları) 1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunun dışında ülkemizde sosyal konut ihtiyacı olan ve alanlardaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz her ilimiz vatandaşlarımıza, belediyelerimize diyoruz ki ‘Sosyal konutla ilgili taleplerinizi bize iletin.’ Çalışmayı 1 yıl önceden başlatıyoruz. Ne kadar talep gelirse Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sosyal konut ihtiyacını giderecek çalışmaları her yıl yapacağız. Amacımız, her yıl en az 100 bin sosyal konut projesine başlamak.” demişti.