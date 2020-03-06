TOKİ Sincan 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara isim listesi...

TOKİ Ankara Sincan 3+1 kura sonuçları açıklandı! Saraycık TOKİ isim listesi…
TOKİ Ankara Sincan 3+1 kura sonuçları için nefesler tutuldu. Bugün TOKİ’nin Ankara Sincan’da inşa edeceği 2300 3+1 konut için hak sahipleri belirlendi. TOKİ Ankara konut projesine başvuruda bulunan binlerce vatandaş Ankara TOKİ kura sonuçlarını sorguluyor. Kura sonuçları çekilişin ardından TOKİ’nin resmi internet sitesinde ve e-devlet üzerinden yayınlandı..
TOKİ ANKARA SİNCAN 3+1 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ Sincan Saraycık 2300 konut (3+1) için kura çekimi bugün saat 14.00’te Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
TOKİ ANKARA SİNCAN 3+1 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Ankara Sincan 3+1 açıklandı. Kura çekilişine canlı olarak katılan vatandaşlar kura sonucunu öğrenebilecek. Sonuçlar aynı zamanda e-devletten ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.
TOKİ ANKARA SİNCAN 3+1 KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN SORGULAYINIZ
TOKİ 2020 PARA İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ’nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.
Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul’da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla’da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Arnavutköy’de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir’deki 500 konut için de 20 Mart’ta yapılacak.
Diğer kura çekimlerinden bazılarının tarihleri şöyle:
Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.
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