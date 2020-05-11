TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alındı. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

TOKİ kura çekilişleri internet canlı yayınları ile devam ediyor. Bugün TOKİ Isparta Çünür 700 konutluk proje için kura çekilişi yapılacak. Isparta TOKİ çekilişi online canlı yayın üzerinden izlenebilecek.

TOKİ ISPARTA ÇÜNÜR KURA SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

TOKİ Isparta’daki 490 adet 2+1 konut, 210 adet 3+1 konut toplam 700 konutun saat 14:00’de kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kura sonuçları ise kura çekiminin ardından TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayınlanacak.

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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişi TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TOKİ EVLERİNDE SÖZLEŞME VE KONUT SEÇİMİ NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.