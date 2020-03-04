TOKİ Kayseri kura sonuçları 2020 açıklandı mı? Gözler kura sonuçlarında

TOKİ Kayseri kura sonuçları 2020 açıklandı mı? Mimarsinan Melikgazi TOKİ sonucu sorgulama…
TOKİ Kayseri Mimarsinan kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişlerine ara vermeden devam ediyor. Bugün Kayseri Melikgazi 700 konut konut için hak sahipleri belirlenecek. Çekilişten çıkan sonuçlar TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek. TOKİ Kayseri Mimarsinan kura çekilişine ilişkin detaylar içeriğimizde yer alıyor…
TOKİ KAYSERİ MİMARSİNAN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Kayseri Mimarsinan kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre proje için kura çekimi saat 11.00’de Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Merkezi’nde başlayacak.
MELİKGAZİ TOKİ KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Melikgazi TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek. Aynı zamanda sonuçlar e-devletten de öğrenilebilecek.
TOKİ KAYSERİ KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL VE ANKARA’DA TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
İstanbul’da gerçekleştirilecek olan projelerin kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak. Toplamda üç projenin gerçekleştirileceği TOKİ kura çekiminde ikinci kura 18 Mart üçüncü kura ise 20 Mart tarihinde yapılacak.
Ankara’daki TOKİ konut kuraları ise 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.
KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?