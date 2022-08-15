AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen ve 11 Ağustos’ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında firma sahibi S.K’nin de yer aldığı 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

200’e yakın şikayetçi başvurdu

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hem de Ticaret Bakanlığının raporlarında, S.K. tarafından kurulan sistemin ticari faaliyet kapsamında olmadığı vurgulandı.

Soruşturma süresince 200’e yakın kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi oldu.

Yaklaşık 1 yıl önce “tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın” şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine ham madde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi.

İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun “kuruma” süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.

NE OLMUŞTU?

Fabrikadan satın aldıkları ürünle banyo topu üreten ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya gittiklerinde ücretlerini alamayan kişiler şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket yöneticisi S.K. ve akrabasının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan, Etimesgut ve Kahramankazan’da bulunan depo ile adreslerde ekiplerce arama yapıldığı öğrenildi.

1 yıllık teknik takip

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “saadet zinciri sistemi” kurduğu tespit edilen şirket yöneticisi S.K. tarafından yönetilen sistemin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına 1 yıl önce başladı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, “Deterjan Pazarı” isimli firma üzerinden sisteme dahil olan kişilere banyo topu yapmak üzere hammadde teslim edildiği ve ürünün tamamlanma aşamasında 3 kat ödeme yapılacağının vadedildiği belirlendi.

Sisteme dahil olan kişilere hak edişlerini ödeme sürecinde tıkanmalar yaşandığı ve sistemin çöktüğü tespit edildi.

Çalışma kapsamında 10 binin üzerinde mağdurdan 100 milyon lira üzerinde para toplandığı ve yapılan ürünlerin fabrikada atıl halde olduğu belirlendi.

Ayrıca firmanın son dönemlerde ürün satışı yapmadığı öğrenildi.