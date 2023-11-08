TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış

Şirketin X üzerinden yaptığı duyuruda, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un 2023'e ilişkin aylık işlem hacimleri paylaşıldı. TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam alışveriş tutarının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artarak 30,5 milyar liradan 47,9 milyar liraya yükseldiği aktarılan duyuruda, kullanıcı sayısının da 19 milyona ulaştığı kaydedildi.
Söz konusu artışta "İsrail'i destekleyen ülkelerin markalarının boykot edilmesi ve yerli ürünlere yönelimin" de etkili olduğu belirtiliyor.
TROY KART NEDİR?
Peki, Troy nedir? Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen TROY, 2017 yılında milli kartlı ödeme sistemi olarak sunuldu.
Yani TROY, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş (“BKM”) tarafından kurulan ve işletilen yerli bir kartlı ödeme sistemidir.
Bu platform adını “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi” ifadesinden aldı ve Türkiye: TR, Ödeme: O, Yöntemi: Y , harflerinden oluşan kısaltmayla “Troy” oldu. 2017 yılında Discover ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, Troy logolu kartlar yurt dışında yapılacak işlemlerde de geçerli oluyor.
TROY KART NASIL ALINIR?
TROY ödemenin sitesinde bu sorunun yanıtı olarak "31 banka ve 17 elektronik para kuruluşuna başvurarak alabilirsiniz" deniliyor. TROY'un sitesinde TROY'la çalışan üyelerin tam listesi bulunabilir. Ayrıca siteye göre bankaların TROY'la ilgili hizmetleri şöyle:
TROY BANKA KARTI SUNAN BANKALAR
Akbank
AktifBank
Albaraka
AnadoluBanke
Emlak Katılım
QNB Finansbank
Fibabanka
Garanti Bankası
Halkbank
ING
KuveytTürk
PTT
Şekerbank
TEB
Türkiye Finans
İş Bankası
Vakıfbank
Vakıf Katılım
Yapı Kredi
Ziraat Bankası
TROY KREDİ KARTI SUNAN ÜYELER
Akbank
Alternatif Bank
Anadolu Bank
QNB Finansbank
Garanti BBVA
HalkBank
Kuveyt Türk
Şekerbank
TEB
Türkiye Finans
Türkiye İş Bankası
Vakıfbank
Yapı Kredi
Ziraat Bankası
TROY NEREDE KULLANILIYOR?
TROY logolu kartlarla ile Türkiye’deki tüm ATM ve POS’lardan işlem yapabiliyor; internet ve mobil alışverişlerde de kullanılabiliyor. Arka yüzünde Discover-Diners-Pulse logoları bulunan kartlarla da tüm dünyada işlem yapılabiliyor.