TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış

Şirketin X üzerinden yaptığı duyuruda, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un 2023'e ilişkin aylık işlem hacimleri paylaşıldı. TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam alışveriş tutarının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artarak 30,5 milyar liradan 47,9 milyar liraya yükseldiği aktarılan duyuruda, kullanıcı sayısının da 19 milyona ulaştığı kaydedildi.

Söz konusu artışta "İsrail'i destekleyen ülkelerin markalarının boykot edilmesi ve yerli ürünlere yönelimin" de etkili olduğu belirtiliyor.

TROY KART NEDİR?

Peki, Troy nedir? Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen TROY, 2017 yılında milli kartlı ödeme sistemi olarak sunuldu.

Yani TROY, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş (“BKM”) tarafından kurulan ve işletilen yerli bir kartlı ödeme sistemidir.

Bu platform adını “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi” ifadesinden aldı ve Türkiye: TR, Ödeme: O, Yöntemi: Y , harflerinden oluşan kısaltmayla “Troy” oldu. 2017 yılında Discover ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, Troy logolu kartlar yurt dışında yapılacak işlemlerde de geçerli oluyor.



TROY KART NASIL ALINIR?

TROY ödemenin sitesinde bu sorunun yanıtı olarak "31 banka ve 17 elektronik para kuruluşuna başvurarak alabilirsiniz" deniliyor. TROY'un sitesinde TROY'la çalışan üyelerin tam listesi bulunabilir. Ayrıca siteye göre bankaların TROY'la ilgili hizmetleri şöyle:

TROY BANKA KARTI SUNAN BANKALAR

Akbank

AktifBank

Albaraka

AnadoluBanke

Emlak Katılım

QNB Finansbank

Fibabanka

Garanti Bankası

Halkbank

ING

KuveytTürk

PTT

Şekerbank

TEB

Türkiye Finans

İş Bankası

Vakıfbank

Vakıf Katılım

Yapı Kredi

Ziraat Bankası

TROY KREDİ KARTI SUNAN ÜYELER

Akbank

Alternatif Bank

Anadolu Bank

QNB Finansbank

Garanti BBVA

HalkBank

Kuveyt Türk

Şekerbank

TEB

Türkiye Finans

Türkiye İş Bankası

Vakıfbank

Yapı Kredi

Ziraat Bankası

TROY NEREDE KULLANILIYOR?

TROY logolu kartlarla ile Türkiye’deki tüm ATM ve POS’lardan işlem yapabiliyor; internet ve mobil alışverişlerde de kullanılabiliyor. Arka yüzünde Discover-Diners-Pulse logoları bulunan kartlarla da tüm dünyada işlem yapılabiliyor.







