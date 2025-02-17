ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TÜBİTAK 737 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 737 personel istihdam edecek.

17 Şubat 2025 | 10:51
TÜBİTAK 737 personel alacak

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ülkenin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 737 kişilik personel alımı gerçekleştirecek.

TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitüleri bünyesinde görev yapacak yeni personel, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkıda bulunmak için istihdam edilecek.

Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapacak.

İlgili enstitü ve merkezlerde araştırmacı, teknik ve destek personeli, uzman/uzman yardımcısı, AR-GE proje teknisyeni ve AR-GE destek teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere farklı alanlarda personel istihdam edilecek.

Başvurular, 10 Mart'a kadar TÜBİTAK Kariyer Sitesi "https://kariyer.tubitak.gov.tr/" üzerinden yapılacak.

Açıklamaya göre TÜBİTAK, bu alımlarla Türkiye'nin ulusal ve uluslararası bilimsel başarılarını artırma yolunda önemli projelere katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağını genişletmeyi hedefliyor. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
'Halka arz gelirinin yüzde 40'ı savunma sanayisine aktarılacak'
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
GERİ
İLERİ
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
'Halka arz gelirinin yüzde 40'ı savunma sanayisine aktarılacak'
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL