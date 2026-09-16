Suyun geleceği verimlilikten geçiyor

Su, yaşamın temel kaynağı; şehirlerin, sanayinin ve ekonomilerin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir değer. İklim değişikliği ve artan su stresi, suyun doğru zamanda, doğru miktarda ve mümkün olan en düşük enerji tüketimiyle yönetilmesini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Türkiye açısından bakıldığında da suyun verimli kullanılması ve kayıpların azaltılması, geleceğin en kritik gündemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu noktada su teknolojileri devreye giriyor.

Ekonomist’in 30 Ağustos - 12 Eylül 2026 tarihli sayısından

150 yıllık geçmişe sahip olan Wilo, bu alanda faaliyet gösteriyor. Suyun taşınması, yönetilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik akıllı ve sürdürülebilir sistemler geliştiriyor. Wilo Türkiye Genel Müdürü Duygu Erdem, şirketin; binalardan endüstriyel tesislere, şehir altyapılarından kritik yapılara kadar sistemin tamamını analiz ederek enerji verimliliğini, operasyonel sürekliliği ve uzun vadeli faydayı birlikte ele aldığını söylüyor.

Türkiye üretim ve teknoloji üssü olabilir

Türkiye, Wilo Grubu için yalnızca önemli bir pazar değil, aynı zamanda stratejik bir üretim ve ihracat merkezi. Erdem, Türkiye’nin Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika pazarlarına yakınlığının ülkeyi küresel tedarik zinciri açısından değerli kıldığını belirtiyor. Şirket, Türkiye’deki üretim faaliyetlerini genişletmeyi, yerel tedarikçileri geliştirmeyi ve ürün testlerini Türkiye’de gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yeni test merkezi yatırımı da bu hedefin parçalarından biri. Bu yaklaşım sahada da karşılık buluyor. İzmir Amerikan Hastanesi’nin su yönetimi altyapısı, Şanlıurfa Karaköprü Aşık TOKİ Deprem Konutları İçme Suyu İsale Hattı ve Ankara 19 Mayıs Stadyumu yenileme projesi Wilo teknolojilerinin yer aldığı çalışmalardan bazıları. KABEV projeleri kapsamında ise kamu binalarında enerji verimliliğinin artırılmasına katkı sağlanıyor.

Verimlilik çevreye ve ekonomiye kazandırıyor

Wilo, kendi operasyonlarında da bu dönüşümü sürdürüyor. EcoVadis Platin madalyasına sahip şirket, Türkiye’de kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor ve bunu I-REC sertifikalarıyla belgeliyor. Fabrikada Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları düzenli olarak hesaplanırken, 2027 itibarıyla Kapsam 3 emisyonlarının da sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. 2025 itibarıyla ise Wilo Türkiye, Wilo Group’un karbon nötr yapısına dahil oldu. Erdem’e göre bu süreç tamamlanmış bir hedef değil, “sürekli gelişen bir yolculuk.” Şirketin enerji verimliliği projelerinde ise sonuçlar somut. Gerçekleştirdikleri projelerde ortalama yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağlayabildiklerini söyleyen Erdem, “Yakın dönemde bir belediyenin chiller sirkülasyon sisteminde yürüttüğümüz çalışmada yıllık enerji tüketimini 653 bin kWh seviyesinden 308 bin kWh’e düşürdük. Bu, yaklaşık yüzde 53 enerji tasarrufuna karşılık geliyor” diyor.

Suyu veriyle yönetmek

Wilo’nun sürdürülebilirlik vizyonunun bir diğer önemli ayağını ‘Water AI’ oluşturuyor. Şirket, artan su stresi ve kaynaklar üzerindeki baskı nedeniyle suyun yalnızca taşınan bir kaynak olarak değil, veriyle yönetilmesi gereken stratejik bir değer olarak ele alınması gerektiğine inanıyor. Water AI vizyonu; yapay zekayı ürünlerin içine entegre ederken, iş süreçlerini de daha akıllı hale getirmeyi, veri merkezleri gibi yüksek su ve enerji ihtiyacı bulunan alanlarda da AI’dan yararlanmayı kapsıyor.