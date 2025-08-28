TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı Temmuz'da geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat yüzde 5,4 artarak 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 212 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Temmuz ayında yüzde 11,8 azaldı



Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 7 milyar 305 milyon dolardan, 6 milyar 444 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Temmuz ayında yüzde 75,5 iken, 2025 Temmuz ayında yüzde 79,5 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,2 artarak 49 milyar 809 milyon dolardan, 55 milyar 903 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 74,9 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 73,7'ye geriledi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 12,8, ithalat yüzde 7,7 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Temmuz ayında yüzde 12,8 artarak 20 milyar 492 milyon dolardan, 23 milyar 108 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 7,7 artarak 23 milyar 482 milyon dolardan, 25 milyar 289 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 181 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,1 artarak 48 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,4 oldu.