TÜİK açıkladı: Eylül ayı hizmet üretim istatistikleri belli oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, eylül ayında hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 3,1 oranında artarken, aylık ise yüzde 0,1 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı hizmet üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Eylülünde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında artış gösterdi. 

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,9 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri ise yüzde 17,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,5 oranında artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,1 azaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,2 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı seviyede kaldı. 

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,2 azaldı. Ayrıca mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,5, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 azaldı.

