Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı.

İmalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 2,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 5,3 artış gösterdi.



Sanayi üretimi aylık yüzde 2,2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,4 oranında azaldı.