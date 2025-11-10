ARA
DOLAR
42,23
0,05%
DOLAR
EURO
48,85
0,07%
EURO
GRAM ALTIN
5539,53
2,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
10914,38
-0,09%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi aylık bazda azalırken, yıllık arttı

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi aylık bazda azalırken, yıllık arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 2,2 azalırken, yıllık ise yüzde 2,9 oranında artış gösterdi.


TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi aylık bazda azalırken, yıllık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı.

İmalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 2,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 5,3 artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi aylık bazda azalırken, yıllık arttı-1


Sanayi üretimi aylık yüzde 2,2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,4 oranında azaldı.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi aylık bazda azalırken, yıllık arttı-2
TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi aylık bazda azalırken, yıllık arttı-3

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL