TÜİK açıkladı: Türkiye en çok hangi akıllı cihazı kullanıyor? Türkiye internet kullanım istatistikleri

"İnternete bağlı ev alarm sistemi, duman detektörü, güvenlik kameraları, kapı kilitleri veya ev için bağlı diğer güvenlik/emniyet çözümleri"nin kullanım oranı yüzde 6,3, "kan basıncını, şeker seviyesini, vücut ağırlığını izlemek için internete bağlı cihazlar veya sağlık ya da tıbbi bakım için bağlı diğer cihazlar"ın kullanım oranı da yüzde 5,5 olarak tespit edildi. Bu cihaz ve sistemleri, yüzde 3,9 ile "dahili kablosuz internet bağlantısı olan araba" izledi.