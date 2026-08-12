YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? YKS yerleştirme sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

2026 YKS tercih işlemlerinin 10 Ağustos’ta sona ermesinin ardından üniversite adayları, ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. Tercihlerini tamamlayan adayların hangi üniversite ve bölümlere yerleştiği sonuçların ilan edilmesiyle belli olacak.

Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte YKS tercih sonuçları ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...