YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? YKS yerleştirme sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

2026 YKS tercih işlemlerinin 10 Ağustos’ta sona ermesinin ardından üniversite adayları, ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. Tercihlerini tamamlayan adayların hangi üniversite ve bölümlere yerleştiği sonuçların ilan edilmesiyle belli olacak.
Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte YKS tercih sonuçları ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...
1 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS tercih sürecinin 10 Ağustos’ta sona ermesiyle birlikte ÖSYM’nin yerleştirme değerlendirmeleri başladı.
ÖSYM tarafından YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz ilan edilmedi. Ancak geçmiş yıllardaki süreç ve üniversite kayıt takvimi dikkate alındığında sonuçların duyurulabileceği tarih aralığına ilişkin beklentiler oluştu.
Üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kayıt takvimi göz önünde bulundurulduğunda, 2026 YKS tercih sonuçlarının en geç 23 Ağustos'a kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.
2 Üniversite yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak?
Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek.
3 Tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı
2026 YKS sınav sonuçları 21 Temmuz 2026 tarihinde açıklanmıştı. 29 Temmuz'da başlayan tercih süreci de 10 Ağustos 2026 saat 23.59 itibarıyla sona ermişti.
4 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2026?
Üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.
Elektronik kayıt sürecinin ise 24 Ağustos’ta başlayarak 26 Ağustos’ta tamamlanması bekleniyor.