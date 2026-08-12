Çin'in otomotiv devi dünyanın en büyük 500 şirketi arasına girdi

Chery Automobile Co., Ltd., 41 milyar 778 milyon dolarlık geliriyle 2026 Fortune Global 500 listesine ilk kez girerek 383’üncü sırada yer aldı. Chery aynı zamanda bu yıl listeye ilk kez giren Çin ana karası merkezli tek şirket oldu.



Bugün Chery ürünleri 130’dan fazla ülke ve bölgede kullanıcılarla buluşuyor. Marka, yaklaşık 7 milyonu Çin dışındaki pazarlarda olmak üzere dünya genelinde 20 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmış durumda. Chery ayrıca 23 yıldır üst üste Çinli binek otomobil markaları arasında ihracat liderliğini sürdürüyor.



Global büyümeden uzun vadeli yerel yapılanmaya



Dünyanın en prestijli kurumsal sıralamalarından biri olarak kabul edilen Fortune Global 500, şirketleri temel olarak yıllık gelirlerine göre değerlendiriyor. Listeye dahil olmak aynı zamanda şirketlerin global operasyon gücü ve rekabetçiliğinin önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. 2026 Fortune Global 500 listesinde yer alan şirketlerin toplam geliri yaklaşık 43,1 trilyon dolara ulaşırken, listeye giriş eşiği ise 33,2 milyar dolara yükseldi.



Chery’nin Fortune Global 500 listesine Chery Automobile olarak ilk kez girmesi, şirketin büyüyen ticari ölçeğinin yanı sıra teknoloji, global operasyonlar ve sürdürülebilir değer yaratma alanlarında kaydettiği ilerlemeyi de ortaya koyuyor. Chery’nin uluslararası büyüme stratejisi ise artık yalnızca araç ihracatının çok ötesine geçmiş durumda.



Türkiye de Chery’nin bu global stratejisinde önemli bir yere sahip. 2023 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Chery; TIGGO SUV ürün ailesi, Türkiye genelindeki yetkili satıcı ve servis ağı, satış ve satış sonrası hizmetleri ile müşteri odaklı marka çalışmalarını sürekli geliştirerek yerel yapılanmasını güçlendirmeye devam ediyor. Türk kullanıcıların mobilite alışkanlıklarını yakından takip eden ve müşteri geri bildirimlerini ürün stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiren Chery, Türkiye’deki ürün gamını da bu doğrultuda şekillendiriyor. Kısa süre önce satışa sunulan TIGGO 7 Comfort, güvenlik, konfor, teknoloji ve ulaşılabilirliği bir araya getiren yapısıyla bu yaklaşımın en güncel örneklerinden birini oluşturuyor.