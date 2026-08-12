Asgari ücret ara zammı 2026: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Ne kadar olacak?

Asgari ücrete 2026 yılında ara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca asgari ücretli tarafından yakından takip ediliyor. Yıl başında 28 bin 75,50 TL olarak belirlenen asgari ücretin ardından, yeni bir artış gündeme gelecek mi sorusu merak konusu oldu.

Konuya ilişkin resmi açıklamalar beklenirken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi. Peki, asgari ücrete ara zam var mı? 2026 asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? İşte asgari ücret zammına ilişkin son gelişmeler...