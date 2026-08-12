Asgari ücret ara zammı 2026: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Ne kadar olacak?

Asgari ücrete 2026 yılında ara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca asgari ücretli tarafından yakından takip ediliyor. Yıl başında 28 bin 75,50 TL olarak belirlenen asgari ücretin ardından, yeni bir artış gündeme gelecek mi sorusu merak konusu oldu.
Konuya ilişkin resmi açıklamalar beklenirken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi. Peki, asgari ücrete ara zam var mı? 2026 asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? İşte asgari ücret zammına ilişkin son gelişmeler...
1 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile hükümet kanadından ise şu ana kadar asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.
2 2026 net ve brüt asgari ücret ne kadar?
2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi. SGK primi ile işveren işsizlik sigortası primi de hesaba katıldığında, bir asgari ücretlinin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruşa ulaşıyor. Asgari ücret desteği ise 2026 yılı itibarıyla 1.270 liraya yükseltilmişti.
3 2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için milyonlarca çalışanın gözü yıl sonunda başlayacak görüşmelere çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak rakamı belirlemek üzere yıl sonuna doğru bir araya gelecek.
4 2027 asgari ücret ne kadar olacak?
2027 yılı için asgari ücrette uygulanacak artış oranı henüz belli olmadı.
Mevcut 28 bin 75 lira 50 kuruşluk net ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 33 bin 690 lira 60 kuruşa yükselecek.
Artış oranının yüzde 25 olması durumunda net ücret 35 bin 94 lira 38 kuruşa ulaşacak.
Yüzde 30’luk zam senaryosunda ise yeni asgari ücret 36 bin 498 lira 15 kuruş olacak. Kesin rakam, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri sonucunda belirlenecek.