Asya'nın yükselen yıldızı bölge liderliğine oynuyor: En az 10 milyon çalışana yapay zeka becerisi kazandırılacak

Vietnam hükümeti, ulusal teknolojik bağımsızlığı güçlendirmek ve stratejik teknoloji sektörlerinin artan iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kapsamlı bir yapay zeka insan kaynakları geliştirme programını onayladı.

Vietnam News gazetesinin haberine göre Başbakan Yardımcısı Le Tien Chau tarafından imzalanan ulusal program kapsamında, 2030 yılına kadar en az 10 milyon çalışana temel yapay zeka becerilerinin kazandırılması veya mevcut yetkinliklerinin güncellenmesi hedefleniyor.

Program çerçevesinde yalnızca kitlesel eğitimle sınırlı kalınmayacak; aynı zamanda 10 bin üst düzey yapay zeka uzmanı yetiştirilecek. Bu kadronun içinde yer alacak en az 1.500 uzmanın ise çekirdek teknolojileri araştırma, geliştirme ve kritik yapay zeka projelerine liderlik etme süreçlerinde aktif rol alması planlanıyor.

Belirlenen stratejik hedeflere ulaşılması adına yasal altyapının iyileştirilmesi, yapay zeka eğitimlerinin yaygınlaştırılması, özel sektör ve iş gücü piyasası ile eğitim kurumları arasında entegrasyon sağlanması ve uygulamalı eğitimler için gerekli teknik altyapının kurulması öncelikli görev alanları olarak belirlendi. Vietnam, yürütülen bu programla birlikte 2035 yılına kadar bölgesinde yapay zeka insan kaynağı kapasitesi açısından lider ülkelerden biri haline gelmeyi amaçlıyor.