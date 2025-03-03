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TÜİK verilerine göre şubatta fiyatı en çok artan, azalan ürünler

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 17,28 ile dondurmada gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri oldu.

03 Mart 2025 | 10:38
TÜİK verilerine göre şubatta fiyatı en çok artan, azalan ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dondurmadaki fiyat artışını, yüzde 16,79 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 15,76 ile orta öğretim izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,72 ile tereyağı, yüzde 11,44 ile demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 10,7 ile elektrik yer aldı.

- En çok ayakta tedavi hizmetleri ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri gerçekleşti. Bunu yüzde 18,35 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler, yüzde 9,49 ile havayolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 8,82 ile çocuk giyim, yüzde 7,84 ile kadın giyim, yüzde 7,69 ile taze sebzeler izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Dondurma17,28
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim16,79
Orta öğretim15,76
Tereyağı13,72
Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı11,44
Elektrik10,70
Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı10,49
Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.)10,33
Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı9,58
Süt9,13

Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.)-23,29
Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler-18,35
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı-9,49
Çocuk giyim-8,82
Kadın giyim-7,84
Taze sebzeler (patates hariç)-7,69
Sağlık sigortası-7,66
Erkek giyim-4,93
Bebek giyim-3,75
Kahve-3,03
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