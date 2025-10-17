Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait hane halkı tüketim harcaması (bölgesel) araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

"Hanehalkı Bütçe Araştırması"nın 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.

Tüketim harcamalarında en büyük pay İstanbul'un oldu

Türkiye'de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 24,9'u İstanbul'da yaşayan hane halkları tarafından yapıldı.

İstanbul'u, yüzde 15 ile Ege Bölgesi, yüzde 12,1 ile Akdeniz Bölgesi takip etti. Toplam hane halkı tüketim harcamalarında en düşük pay yüzde 1,5 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin oldu. Bu bölgeyi, yüzde 2,3 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi, yüzde 3,1 ile Doğu Karadeniz Bölgesi izledi.

İstanbul, eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 37,8'ini, lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 31,5'ini, konut ve kira harcamalarının yüzde 27,8'ini ve kişisel bakım ve çeşitli mal ve hizmetler harcamalarının yüzde 27,1'ini yaptı.

Hane halkı tüketim harcamaları içindeki payıyla ikinci sırada yer alan Ege Bölgesi'nde ise alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 18,2'si, mobilya ve ev eşyaları harcamalarının yüzde 16,1'i, sağlık harcamalarının yüzde 15,9'u ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 15,6'sı yapıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları içindeki payı yüzde 2,1 olurken, bu bölge alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 1,9'unu, giyim ve ayakkabı harcamalarının yüzde 1,8'ini yaptı.

Konut ve kira harcamaların en düşük pay Kuzeydoğu Anadolu'da

Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nin gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları içindeki payı yüzde 3,4, giyim ve ayakkabı harcamalarındaki payı yüzde 3,3, bilgi ve iletişim harcamalarındaki payı yüzde 2,6 olarak kayıtlara geçti.

Konut ve kira harcamalarında en yüksek pay yüzde 27,3 ile İstanbul'un, en düşük pay yüzde 20,1 ile Kuzeydoğu Anadolu'nun oldu.

Ulaştırma harcamalarının en büyük kısmı yüzde 24,3 ile Batı Marmara Bölgesi'nde, en düşük kısmı yüzde 14,6 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapıldı.

Hane halkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 30,2 ile Ortadoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge yüzde 15,9 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti.

