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Türk-İş asgari ücrette rakam açıkladı: 'Kırmızı çizgimiz'

02 Aralık 2022 | 09:50
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:24
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Türk-İş asgari ücrette rakam açıkladı: 'Kırmızı çizgimiz'
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirterek, "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.

Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber’de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

"7 bin 785 lira kırmızı çizgi"


Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti. "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.

Atalay sözlerine şöyle devam etti:

"7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım. Gıda da artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli"

"Asgari ücret kadar önemli sorunlar var"


Atalay, "İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" dedi.

Gündemde işçinin birçok sorunu olduğunu ifade eden Atalay, "EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar" şeklinde konuştu.
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