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Türkiye büyümede Çin ve Hindistan’ı geçti

Türkiye 2024'ün son çeyreğinde yüzde 1,7 ile en hızlı büyüyen G20 ülkesi oldu.

13 Mart 2025 | 16:34
Türkiye büyümede Çin ve Hindistan’ı geçti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ülkelerinde 2024'ün son çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, G20 ülkelerinde ekonomi söz konusu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,9 büyüme gösterdi.

Türkiye, söz konusu dönemde yüzde 1,7 ile en hızlı büyüyen G20 ülkesi oldu.

Türkiye'yi aynı dönemde yüzde 1,6 büyümeyle Çin ve Hindistan, yüzde 1,2 ile de Endonezya takip etti.

ABD ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde yüzde 0,6 büyürken, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 0,4 ve İngiltere'de yüzde 0,1 büyüme görüldü.

ALMANYA VE FRANSA’DA DARALMA

Almanya ekonomisi bu dönemde yüzde 0,2 daralırken, Fransa'da da yüzde 0,1 küçülme görüldü. Meksika ekonomisi yılın son çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı.

OECD'nin çeyreklik verilere dayanarak hesapladığı 2024'ün tamamına ilişkin öncü büyüme rakamlarına göre ise G20 ülkeleri 2024'te yıllık bazda yüzde 3,2 büyüdü. Bu oran, 2023'teki yüzde 3,4 seviyesine göre yavaşlama gösterdi.

Hindistan, 2024'te yüzde 6,7 ile en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken, bu ülkeyi yüzde 5 büyüme ile Çin ve Endonezya, yüzde 3,2 büyümeyle Türkiye izledi. AA

 

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Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 6106
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (12 Mart)
Escar, temettü kararını duyurdu
Galata Wind (GWIND) temettü kararını duyurdu
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
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Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
GERİ
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