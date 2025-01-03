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Türkiye'de 2024'te en çok ihracat yapan 3 sektör

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 37,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

03 Ocak 2025 | 19:06
Türkiye'de 2024'te en çok ihracat yapan 3 sektör

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 37,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu sektörü, 30,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17,9 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

2024 yılında en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 41,7 ile fındık ve mamulleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 81,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen yıl yüzde 1,8 artışla 183,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

2024 yılında ihracatın yüzde 16'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 3,3'lük artışla 36,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,7'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 4,7 yükselişle 6 milyar 11,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen yıl en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 18,1 milyar dolarla Almanya, 13,4 milyar dolarla ABD ve 12,7 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 92,1 milyar dolarla İstanbul, 20,4 milyar dolarla Kocaeli ve 16,7 milyar dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

 1 OCAK - 31 ARALIK
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM35.076.22436.232.9023,316,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER23.612.40124.474.4483,710,8
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri12.322.90411.914.564-3,35,3
Yaş Meyve ve Sebze3.487.9563.402.917-2,41,5
Meyve Sebze Mamulleri2.403.0202.728.08913,51,2
Kuru Meyve ve Mamulleri1.607.5901.856.21115,50,8
Fındık ve Mamulleri1.862.3802.639.34641,71,2
Zeytin ve Zeytinyağı871.187813.567-6,60,4
Tütün922.289978.6906,10,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri135.076141.0654,40,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER3.485.6353.863.09910,81,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller3.485.6353.863.09910,81,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ7.978.1887.895.355-1,03,5
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri7.978.1887.895.355-1,03,5
II. SANAYİ180.641.087183.821.5711,881,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER14.161.28913.889.852-1,96,1
Tekstil ve Hammaddeleri9.551.1409.495.712-0,64,2
Deri ve Deri Mamulleri1.858.4391.526.663-17,90,7
Halı2.751.7092.867.4774,21,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.30.492.91130.785.2421,013,6
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri30.492.91130.785.2421,013,6
C. SANAYİ MAMULLERİ135.986.887139.146.4772,361,6
Hazırgiyim ve Konfeksiyon19.242.98417.920.376-6,97,9
Otomotiv Endüstrisi34.990.07137.211.6616,316,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri1.939.9091.912.251-1,40,8
Elektrik ve Elektronik16.201.13516.677.7302,97,4
Makine ve Aksamları11.327.72811.190.109-1,24,9
Demir ve Demir Dışı Metaller12.465.03112.434.194-0,25,5
Çelik14.859.04016.149.3318,77,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri4.598.8544.314.179-6,21,9
Mücevher7.651.7957.458.367-2,53,3
Savunma ve Havacılık Sanayii5.544.6676.734.84321,53,0
İklimlendirme Sanayii7.165.6727.143.436-0,33,2
III. MADENCİLİK5.744.3166.011.7344,72,7
Madencilik Ürünleri5.744.3166.011.7344,72,7
T O P L A M (TİM*)221.461.627226.066.2072,1100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı34.165.80235.859.0285,013,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI255.627.429261.925.2352,5100,0
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