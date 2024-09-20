Lokasyon ve pozisyon bazlı yapılan veri analizi sonucunda, en zor aday bulunan pozisyonlar arasında ilk sırada İstanbul Anadolu Yakası'nda Gastroenteroloji Uzmanı yer aldı.

Aynı zamanda bir diğer sağlık sektörü pozisyonu Hemodiyaliz Sorumlu Pratisyen Hekimi zor bulunan adaylardan biri oldu. Tıbbi uzmanlık gerektiren bu pozisyonların yanı sıra sağlık sektöründe yetenek ihtiyacı artıyor. (Şirketin açıkladığı 2024'ün ilk 6 aylık istihdam verileri de sağlık alanına dikkat çekiyordu. İstihdam piyasasının ilk 6 aylık karnesine göre yılın hem ilk hem de ikinci çeyreğinde tıp/sağlık pozisyonlarındaki ilanlarda önemli artış görüldü. İlk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla %28 artış gösteren ilan sayısı, yılın ilk 6 ayını 2023'ün ilk yarısına göre %18 artışla tamamladı.

zor bulunan adaylardan biri oldu. Tıbbi uzmanlık gerektiren bu pozisyonların yanı sıra sağlık sektöründe yetenek ihtiyacı artıyor. (Şirketin açıkladığı 2024'ün ilk 6 aylık istihdam verileri de sağlık alanına dikkat çekiyordu. İstihdam piyasasının ilk 6 aylık karnesine göre yılın hem ilk hem de ikinci çeyreğinde tıp/sağlık pozisyonlarındaki ilanlarda önemli artış görüldü. İlk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla %28 artış gösteren ilan sayısı, yılın ilk 6 ayını 2023'ün ilk yarısına göre %18 artışla tamamladı. Gastroenteroloji Uzmanı pozisyonunu sırasıyla Formülasyon Şefi ve Nükleer Tıp Hekimi pozisyonları takip etti. Formülasyon Şefi pozisyonuna uygun adayı bulmak Antalya'daki işverenler, Nükleer Tıp Hekimi pozisyonunu doldurmak ise Türkiye genelindeki şirketler için güçleşti.



Bilişim alanında yetenek bulmak kolaylaşmadı

Veri Tabanı Programcısı Türkiye genelinde işverenlerin kolay dolduramadığı pozisyonlar arasında öne çıkıyor. Büyük miktarda veriyi yönetmek, düzenlemek, güvenliğini sağlamak ve optimize etmek gibi önemli görevlerden sorumlu Veri Tabanı Programcısı pozisyonunda görev yapan kişilerin; veri tabanı yapılarının oluşturulması, yönetilmesi ve performansının artırılması gibi teknik süreçlere de hakim olmaları gerekiyor.

Beyaz yakada otomasyon mühendisi arayışı öne çıkıyor

İnsan kaynakları profesyonellerinin doldurmakta zorlandığı beyaz yaka roller arasında ise bilişim alanının mühendisleri dikkat çekiyor. Test Otomasyon Mühendisi ve Yazılım Otomasyon Mühendisi beyaz yaka roller arasında uygun adayı bulmanın güç olduğu pozisyonlar arasında yer alıyor. Yazılım Otomasyon Mühendisi özellikle Ankara'daki işverenler için doldurması kolay olmayan rollerden biri.



Teknik bilgi ve deneyim gerektiren pozisyonların önemi artıyor

Kariyer.net'in açıkladığı en zor çalışan bulunan pozisyonlar listesi, mavi ve gri yaka pozisyonlardaki çalışan ihtiyacını da gün yüzüne çıkarıyor. Sanayi şehri olarak tanımlanan Kocaeli'de bulunması en güç personel Konkasör Ustası oldu. Konkasör Ustaları; büyük kaya parçalarını kırıp, ufalamaya ve yol yapımı gibi süreçlerde kullanılan taşlara dönüştürmeye yarayan konkasör makinesini kullanıyorlar. Bu pozisyonda çalışacak kişilere ağırlıklı olarak maden ocaklarında ve inşaat sektöründe ihtiyaç duyuluyor. Listenin dördüncü sırasında yer alan bu rolün yanı sıra Araç Folyo Aplikasyoncusu gibi mavi/gri yaka pozisyonlar uygun çalışan bulmanın kolay olmadığı roller arasında yer alıyor.



"İşverenler adaylara daha gelişime açık roller sunmalı"

Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal, "Gerçekleştirdiğimiz analizler, işgücü piyasasında özellikle tıbbi uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren pozisyonların doldurulmasında ciddi zorluklar yaşandığını ortaya koyuyor. İstihdam piyasasında bu tür pozisyonlara olan talep artarken, nitelikli yetenek bulma sürecinin de daha karmaşık hale geldiğini gözlemliyoruz. Diğer yandan Kariyer.net olarak 25. Yılımız vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz araştırmalar; işverenlerin, bu pozisyonlar için daha esnek ve gelişime açık iş imkanları sunmalarının, yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda önemli bir adım olacağını gösteriyor. Ayrıca, mavi ve gri yaka rollerin sunduğu kariyer fırsatlarını gençlere daha iyi anlatmak, gelecekte iş gücü açığını kapatmada kritik bir rol oynayacaktır" dedi.