Türkiye’de yeni yatırımlarla büyüyecek

İngiltere merkezli Howden Group Holdings’in sigorta brokerlik kolu Howden, küresel brokerlik operasyonlarını yeni logosuyla tek bir isim altında bir araya getirdiğini açıkladı. Bu kapsamda sektör temsilcileri, Howden Avrupa Bölge CEO’su Luigi Sturani’nin katılımıyla Howden Bölge CEO’su Atınç Yılmaz ve Türkiye yönetiminin ev sahipliğinde yeni logo lansmanında ağırlandı. Howden Avrupa Bölge CEO’su Luigi Sturani, Türkiye’de yeni yatırım hedeflerinin olduğunu belirterek, “Türkiye kendi bölgesinde merkez olmayı hak ediyor ve elbette Howden olarak bizim de hedefimiz bu yönde. Bir yıl içinde Orta Asya'da ve Balkan ülkelerindeki operasyonlarımızı genişlettiğimizde tüm bu bölgeleri İstanbul'dan yönetebileceğiz. Türkiye, enflasyondaki yüksek seyir halen sürse de bugünkü mevcut durumuyla yatırım yapmak istediğimiz ülkelerden biri. Grubumuzun stratejisi hizmet kalitemizi ve ürünlerimizi daha iyi şartlarda sunabilmek adına yerelleşmek üzerine kurulu. Bu yüzden Türkiye'de de bu yönde ilerleyeceğiz.” diye konuştu.

TÜRKİYE BÖLGESEL MERKEZ

Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünün önemine dikkat çeken Sturani, “Çok sayıda yüksek nitelikli yetenek ve kurumsal müşterinin varlığı Avrupa ve Amerika'nın önde gelen ülkeleriyle benzerlik gösteriyor. Ayrıca stratejik konumu Türkiye’nin önemini artırıyor. Bu anlamda Türkiye'yi coğrafyalar arası bir yol olarak değerlendirebiliriz. İstanbul Finans Merkezi gibi yetenekleri ve yeni şirketleri buraya çekilebileceğine inandığımız girişimler de var. Hedefimiz olan Orta Asya'dan Balkan ülkelerine ve Doğu Avrupa'ya kadar komşu bölgelere hizmet verebilmemiz için mükemmel bir merkez.” diye belirtti.



BÜYÜK AFETLERDE DEVLET DEVREDE OLMALI

İklim değişikliğiyle mücadelenin arttığı dönemde dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen büyük doğal afetlere ve bu durumlarda sigortalamanın önemine de değinen Sturani, “İklim değişikliğinin etkilerinin her yıl artışta olduğu bir dönemdeyiz ve sigorta sektörünün afetlerden etkilenen insanları eski alışkanlıklarına döndürmek gibi sosyal bir görevi olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir konu ise sigortanın bir bedeli olması. Sigorta şirketleri karlılığını korumaya çalışıyor. Doğal afetler özelinde sigorta yaptırılırken devletlerin bir sermaye sağlayıcı olarak devreye girmeleri gerektiğine inanıyoruz. Burada herhangi bir afetin yükünü devlete devretmemiz gerektiğinden bahsetmiyoruz. Teknik anlamda sigorta poliçelerinin risklerini değerlendirme ve modelleme konusunda sektör profesyonelleri devrede olmalı. Ancak belli bir aşamadan sonra devletler devreye girmeli çünkü söz konusu büyük bir afet sonrası riski karşılamaya yetecek kadar özel sermaye olmayacaktır.” açıklamasını yaptı.



GÜCÜMÜZ KATLANARAK ARTACAK

Howden Türkiye Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz ise Howden'ın Türkiye'deki gücünü her geçen yıl artırdığına dikkat çekerek, yeni dönemde de büyüme ve verimliliğe odaklanmaya devam edeceklerini belirtti. Howden'ın bugüne kadarki küresel deneyiminin kendileri için önemli bir yol gösterici olduğunu belirten Yılmaz, "Bugün küresel Howden operasyonlarının tek bir isim altında toplanmasıyla 10 yılı aşan yerel gücümüzün daha da artacağına inanıyoruz" dedi. Önümüzdeki dönemde hedeflerinin finansal okuryazarlık gibi sigorta sektöründe de sadece bölgede değil tüm Türkiye'de farkındalığı artırmak olacağını söyleyen Yılmaz, "Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin ardından edindiğimiz yeni tecrübeler bize farklı bakış açıları kazandırdı. Howden olarak Türkiye'de sektörümüzde, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda en kaliteli hizmeti sunarak yolumuza yeni başarılarla devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.