ARA
DOLAR
34,38
0,46%
DOLAR
EURO
36,87
-0,60%
EURO
GRAM ALTIN
2966,97
-0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9184,82
2,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya’nın stratejik yönetim merkezi oldu

Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya’nın stratejik yönetim merkezi oldu

Danone, geçtiğimiz yıl medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başlamasının ardından, Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor. Toplam yatırım tutarını 1 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefleyen Danone Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya’yı kapsayan geniş bir coğrafyanın stratejik yönetim merkezi oluyor.

09 Kasım 2024 | 10:24
Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya’nın stratejik yönetim merkezi oldu

Sütlü ve bitki bazlı ürünler, su ve içecek, anne-bebek beslenmesi ve medikal beslenme kategorilerinde faaliyet gösteren Danone Türkiye, bölgesel yapılanmasında önemli bir değişikliğe imza atıyor. Bu doğrultuda sorumluluk alanı Orta Asya ve Kafkasya’yı kapsayacak şekilde genişleyen Danone Türkiye, globalde stratejik rolünü güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başlayan şirket, şimdi ise Gürcistan’dan Moğolistan’a kadar uzanan, geniş bir coğrafyanın stratejik yönetim sorumluluğunu üstleniyor. 

Danone Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Cem Küçükcan konuyla ilgili “Medikal beslenme portföyümüzün yerli üretiminde elde ettiğimiz başarı grafiği hem Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmamız hem de bölgede stratejik liderliği üstlenmemizle devam ediyor. Söz konusu bölge Gürcistan’dan Moğolistan’a, 10’u aşkın dilin konuşulduğu, derin tarihsel köklere sahip ve birçok kültürü barındıran yaklaşık 99 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu büyük bölgede Danone’nin mümkün olan en fazla sayıda insana gıda yoluyla sağlık ulaştırma misyonuyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

YATIRIMLARI 1 MİLYAR TL’YE ULAŞACAK

Şirket, geçtiğimiz yıl Lüleburgaz üretim yerleşkesine yaptığı 450 milyon TL’yi aşkın yatırımla medikal beslenme portföyünün yerli üretimine başlamıştı. Üretim hatlarına üçüncüsünü eklemek için düğmeye basan Danone Türkiye, toplam yatırım tutarını ise 1 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefliyor.

Medikal beslenme portföyünün yerli üretim ve ihracatında elde edilen başarının Türkiye’nin Danone içerisindeki stratejik önemini pekiştirdiğine vurgu yapan Küçükcan, “Geçtiğimiz yıl, iki yıl içerisinde kapasitemizi yüzde 50 artırmayı ve ihracatımızı üç katına çıkarmayı hedeflemiştik. Bugün geldiğimiz noktada sadece bir yıl içerisinde ihracatımızı iki katına çıkararak koyduğumuz hedeflerin önünde gidiyoruz. Ayrıca, bu yeni yapılanma ile birlikte kapılarımızı yeni ihracat fırsatlarına da açtık. Bu bağlamda Lüleburgaz Üretim Yerleşkemizde üretilen sütlü ürünlerimizin bölgeye ihracatına başladık.  Bu sayede sütlü ürünler ihracatımızı iki katına çıkardık” dedi. 

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN VERİMLİLİĞE ODAKLANDIK

“Enflasyondan etkileniyoruz ama diğer ürünler kadar etkilenmiyoruz. Global ve lokal çok rakibimiz var. Bu enflasyon döneminde enflasyonu tüketiciye yansıtmamak için verimliliğe odaklanıyoruz Çünkü yansıtınca tüketici bedelini ödetiyor.”

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2966,97 -0,32%
  • ALTIN ONS 2684,55 -0,73%
  • BIST 100 9184,82 2,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,507 -0,232%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39149 0,38705%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,6 -0,3596%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3757 0,4573%
  • EURO/DOLAR 1,0718 -0,7762%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8697 -0,6033%
  • STERLIN/DOLAR 1,2921 -0,47218%
Borsa Haberleri
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
Yabancılar borsada alıma geçti
Migros mağaza sayısını duyurdu
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
GERİ
İLERİ
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
Yabancılar borsada alıma geçti
Migros mağaza sayısını duyurdu
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL