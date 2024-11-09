Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya’nın stratejik yönetim merkezi oldu

Sütlü ve bitki bazlı ürünler, su ve içecek, anne-bebek beslenmesi ve medikal beslenme kategorilerinde faaliyet gösteren Danone Türkiye, bölgesel yapılanmasında önemli bir değişikliğe imza atıyor. Bu doğrultuda sorumluluk alanı Orta Asya ve Kafkasya’yı kapsayacak şekilde genişleyen Danone Türkiye, globalde stratejik rolünü güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başlayan şirket, şimdi ise Gürcistan’dan Moğolistan’a kadar uzanan, geniş bir coğrafyanın stratejik yönetim sorumluluğunu üstleniyor.

Danone Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Cem Küçükcan konuyla ilgili “Medikal beslenme portföyümüzün yerli üretiminde elde ettiğimiz başarı grafiği hem Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmamız hem de bölgede stratejik liderliği üstlenmemizle devam ediyor. Söz konusu bölge Gürcistan’dan Moğolistan’a, 10’u aşkın dilin konuşulduğu, derin tarihsel köklere sahip ve birçok kültürü barındıran yaklaşık 99 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu büyük bölgede Danone’nin mümkün olan en fazla sayıda insana gıda yoluyla sağlık ulaştırma misyonuyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

YATIRIMLARI 1 MİLYAR TL’YE ULAŞACAK

Şirket, geçtiğimiz yıl Lüleburgaz üretim yerleşkesine yaptığı 450 milyon TL’yi aşkın yatırımla medikal beslenme portföyünün yerli üretimine başlamıştı. Üretim hatlarına üçüncüsünü eklemek için düğmeye basan Danone Türkiye, toplam yatırım tutarını ise 1 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefliyor.

Medikal beslenme portföyünün yerli üretim ve ihracatında elde edilen başarının Türkiye’nin Danone içerisindeki stratejik önemini pekiştirdiğine vurgu yapan Küçükcan, “Geçtiğimiz yıl, iki yıl içerisinde kapasitemizi yüzde 50 artırmayı ve ihracatımızı üç katına çıkarmayı hedeflemiştik. Bugün geldiğimiz noktada sadece bir yıl içerisinde ihracatımızı iki katına çıkararak koyduğumuz hedeflerin önünde gidiyoruz. Ayrıca, bu yeni yapılanma ile birlikte kapılarımızı yeni ihracat fırsatlarına da açtık. Bu bağlamda Lüleburgaz Üretim Yerleşkemizde üretilen sütlü ürünlerimizin bölgeye ihracatına başladık. Bu sayede sütlü ürünler ihracatımızı iki katına çıkardık” dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN VERİMLİLİĞE ODAKLANDIK

“Enflasyondan etkileniyoruz ama diğer ürünler kadar etkilenmiyoruz. Global ve lokal çok rakibimiz var. Bu enflasyon döneminde enflasyonu tüketiciye yansıtmamak için verimliliğe odaklanıyoruz Çünkü yansıtınca tüketici bedelini ödetiyor.”